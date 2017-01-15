سول وواشنطن تقرران تأجيل تدريباتهما لدعم الدبلوماسية مع بيونج يانج

أعلن وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو والأمريكي مارك اسبير تأجيل التدريبات الجوية المشتركة المقررة في فصل الشتاء لدعم جهود الدبلوماسية المستمرة مع كوريا الشمالية.





وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن وزيري الدفاع أعلنا هذا القرار في بانكوك على هامش الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).





وكان اسبير قد ألمح إلى أنه قد يتم تعديل موعد التدريبات القادمة وفق ما تتطلبه الدبلوماسية.





وتتعرض هذه التدريبات لانتقادات شديدة من قبل بيونج يانج , حيث تحذر من تداعيات مروعة لن تستطيع واشنطن التعامل معها في حال إجراء التدريبات كما هو مخطط لها. كما ندد الشطر الشمالي منذ فترة طويلة بالتدريبات العسكرية بين سول وواشنطن واعتبرتها تدريبا على غزوها, رغم نفي الحليفين.



