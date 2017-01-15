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بومبيو يأمل في التوصل الى اتفاق سلام في أفغانستان قبل الأول من سبتمبر

بومبيو يأمل في التوصل الى اتفاق سلام في أفغانستان قبل الأول من سبتمبر

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أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية "قبل الأول من أيلول/سبتمبر"، وذلك اثناء اول زيارة يقوم يها إلى كابول منذ بدأت واشنطن محادثات السلام مع الحركة المسلحة العام الماضي.

والتقى بومبيو الرئيس الأفغاني اشرف غني والجنرال سكوت ميلر الذي يقود بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وجهود الحرب الأمريكية في ذلك البلد، وعدد من كبار المسؤولين الأفغان خلال زيارته غير المعلنة التي تستغرق يوما واحدا.

وقال إن تحقيق السلام هو "على رأس أولويات" واشنطن.

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