الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده تعارض الأمر من حيث المبدأ.

وصرّح روحاني أمام البرلمان، أن بلاده قد تخفّض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام القادمة، إذا لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في المفاوضات بهذا الشأن مع الأوروبيين بحلول الخميس.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن ذلك سيحصل كما كان مقرراً في الأيام القادمة، إلا إذا اتخذت الأطراف الأخرى تدبيراً "مهماً"، مذكراً بأن إيران، تريد التمكن من بيع نفطها إلى الخارج.



