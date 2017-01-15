الاتحاد الأوروبي يتحفظ على العملية الأمريكية في مضيق هرمز

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الخميس أنّ الاتحاد الأوروبي كان لديه تحفظات حيال العملية البحرية الأمريكية لمواكبة السفن في مضيق هرمز وأنّ بعض الدول كانت ترغب في نشر وسائط أوروبية في تلك المنطقة لتأمين "حضور ردعي".





وقالت بارلي قبيل جلسة غير رسمية مع نظرائها الأوروبيين في هلسنكي "لا نريد أن نكون ضمن مخطط لمراقبة السفن ولكننا نريد ضمان حضور ردعي".





وأكدت الوزيرة ضمنياً دعم فرنسا لفكرة نشر بعثة مراقبة أوروبية في المنطقة غير أنّها أشارت إلى أنّ عدد دول الاتحاد الأوروبي المستعدة للانخراط "تعدّ على أصابع اليد الواحدة.





واوضحت خلال قمة هلسنكي اننا سنحاول الانتقال إلى اليد الثانية ولفتت إلى أنّ المخطط سيشتمل على الوسائل الموجودة والتي يتوجب تامين الاستفادة القصوى منها.



