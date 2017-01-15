مفوضية العون الإنساني بالسودان: البلاد تعرضت لكارثة طبيعية غير مسبوقة

قال الدكتور محمد فضل الله نائب مفوض العون الإنساني في السودان, إن بلاده تعرضت لكارثة طبيعية غير مسبوقة جراء السيول والفيضانات التي تجاوزت نظيراتها السابقة.



وأضاف فضل الله في تصريحات عقب لقائه بوفد من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" الإماراتية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الأسر المتضررة في 1 6 ولاية سودانية بلغ 65 ألفا و232 أسرة, تضم نحو 326 ألفا و160 شخصا تضررت من انهيار منازلها انهيارا كليا.

وأوضح أن هناك قرى دمرت بالكامل مثل ودرملي شمال الخرطوم, إضافة إلى عدة قرى في ولاية (النيل الأبيض) إلى الجنوب من الخرطوم, لافتا إلى أن جزيرة (بدين) في الولاية الشمالية, وهي أكبر جزيرة في النيل مهددة بالغرق.

وأشاد المسؤول السوداني بدولة الإمارات وإسهامها ودعمها المستمر للسودان في درء الكوارث الطبيعية, ومساعدة المتضررين في كل أرجاء السودان, لافتا إلى أن الحاجة ما تزال ماسة للمساعدات الإنسانية.



