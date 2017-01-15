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"زوزانا كابوتوفا" تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لسلوفاكيا

"زوزانا كابوتوفا" تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لسلوفاكيا

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أدت المحامية الليبرالية "زوزانا كابوتوفا" اليوم السبت اليمين الدستورية كرئيسة لسلوفاكيا، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى رئاسة البلاد.

وقد أدت كابوتوفا اليمين الدستورية خلال جلسة خاصة عقدت في البرلمان، لتصبح خامس رئيس لسلوفاكيا منذ حصولها على الاستقلال عقب انقسام تشيكوسلوفاكيا في عام 1993. 

وكانت كابوتوفا قد فازت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مارس الماضي عقب حصولها على 58،35 % من أصوات الناخبين.


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