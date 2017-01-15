رئيس الوزراء البريطاني يجدد دعوته لإجراء انتخابات مبكرة

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم/ الخميس/خلال إلقائه خطابا في منطقة إنجلترا الشماليةدعوته لانتخابات مبكرة وذلك في ظل معارضة محلية.

وعقب جونسون على تصويت البرلمان أمسقائلا "إن أعضاء البرلمان صوتوا لجعل الأمر أصعب للتوصل إلى اتفاقية"وذلك فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس الورزاء البريطاني أن الأولوية في بلاده - في الوقت الراهن - هي تسوية القضايا المختلفة مع الاتحاد الأوروبي أولا

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أثناء زيارته إلى أحد مراكز تدريب الشرطة في مقاطعة غرب يوركشير - إنه على بلاده أن تخرج من الاتحاد الأوروبيالمعروف اختصارا باسم (بريكست)يوم 31 أكتوبر 2019مؤكدا في الوقت نفسه أن "طريق توحيد البلاد يكمن في تنفيذ بريكست".

وحول إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبلأكد جونسون - مرة أخرى - أنه "يرغب في إجراء انتخابات في 15 أكتوبر" المقبل.

من ناحية أخرىقال جونسون - تأكيدا على رغبته في ترك الاتحاد الأوروبي - إنه من الأفضل له أن "يموت" من أن يطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الموعد المحدد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وعبر جونسون عن رفضه لفكرة إنفاق المزيد من الأموال للبقاء في الاتحاد الأوروبي والتي يدعو لها البعضحسبما أوضح.

يoشار إلى أن إحدى عناصر الشرطة المتواجدات خلف رئيس الوزراء البريطانيجونسونأثناء إلقاء الخطاب قد فقد وعيه فالتفت جونسون للاطمئنان عليها. ورفض النواب البريطانيون - أمس - دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر المقبلوذلك بعد فشله في منع تمرير مشروع قانون ينص على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.



