مسلحون يقتحمون مقر حزب جوايدو في العاصمة الفنزويلية كراكاس

هاجم مسلحون ملثمون يوم الجمعة في كراكاس مقر حزب المعارض خوان جوايدو، عشية تظاهرة ينظمها الأخير ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلن جوايدو وشهود.

واقتحم الرجال الذين ارتدوا ملابس سوداء وكانوا يحملون مسدسات وبنادق، مقر حزب الإرادة الشعبية وأخذوا أجهزة كمبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بها. وقال شهود عيان لصحافيين إن هؤلاء أخذوا أيضًا هويات نحو 30 شخصًا كانوا موجودين هناك.

ولم يعلن المهاجمون انتماءهم إلى أي فرقة بالشرطة أو الجيش.

وندد جوايدو على تويتر بعملية "حجز" و"تخويف" دبرتها "دكتاتورية" مادورو.

وأمل جوايدو بالإفادة من الأحداث في بوليفيا حيث أُجبر الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس على الاستقالة بضغط من المتظاهرين وبعد تخلي الجيش عنه.

ودعا جوايدو أنصاره للنزول إلى الشوارع اليوم السبت، للمطالبة برحيل مادورو.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في فنزويلا، واعترفت به نحو خمسين دولة.