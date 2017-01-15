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رئيسة مجلس النواب الأمريكي راضية عن إلغاء ترامب لضربات على إيران

رئيسة مجلس النواب الأمريكي راضية عن إلغاء ترامب لضربات على إيران

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب لضربات عسكرية مزمعة على أهداف إيرانية وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان ليصبح "مستفزًا جدًا".

وقالت بيلوسي للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار الجانبية سيكون أمرًا مستفزًا للغاية.. أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونجرس أولًا قبل أي عمل عسكري ضد طهران.

وأضافت "نعتقد أن هناك العديد من الخيارات... التي ربما تكون أكثر نفعًا".

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