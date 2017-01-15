أبو الغيط خلال زيارته لبغداد: العراق ركنl أساسي في الأمن القومي العربي

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية, أن العراق ركن أساسي في الأمن القومي العربي.





جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الجامعة العربية حول الزيارة التي قام بها أبو الغيط, اليوم الثلاثاء, إلى بغداد بدعوة من وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم, والتقى خلالها بكبار المسؤولين في مقدمتهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي, كما عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية العراقي.







وأعرب أبو الغيط عن ارتياحه لما لمسه من حرص لدى الجانب العراقي على الحفاظ على علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي, ورفضه الخوض في حروب بالوكالة على الأرض العراقي, أو أن يكون العراق ساحة لتصفية صراعات بين أطراف خارجية.





وعبر أبو الغيط -خلال لقاءاته مع المسئولين العراقيين- عن دعمه لمسيرة العراق وما حققته من استقرار ونجاح ملموس في القضاء على خطر الجماعات الإرهابية, مشيدا بالجهود المبذولة من الحكومة والشعب العراقي من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات في بيئة إقليمية صعبة مليئة بالتوترات والاستقطاب.



