بومبيو يدعو "التحالف ضد داعش" لإعادة مقاتلي التنظيم لدولهم

حث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الدول أعضاء التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، على إعادة مقاتلي التنظيم إلى دولهم وإيداعهم السجن وتحميلهم المسئولية عن العمليات الإرهابية التي ارتكبوها.

وأضاف بومبيو - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (التحالف ضد داعش)، بمشاركة وزراء من 35 دولة، في العاصمة الأمريكية (واشنطن) الخميس - أن على الدول الأعضاء تعزيز تمويلها للمساعدة في إعادة البنية التحتية في العراق وسوريا، خصوصا المناطق التي تعرضت للتدمير بشدة من جانب العمليات القتالية بها.

يأتي هذا المؤتمر برئاسة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة الخطوات القادمة المطلوب اتخاذها عقب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، إلى جانب التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج - في كلمته بالمؤتمر - أن جميع الحلفاء متفقون على الحاجة إلى حماية المكتسبات التي حققها التحالف، وعلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي مستدام في سوريا، مشيرا إلى أهمية البعثات التدريبية التابعة لحلف الناتو في العراق وأفغانستان باعتبارها مساهمات ضرورية في الحرب ضد الإرهاب الدولي.



