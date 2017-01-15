فلسطين تحذر من الصمت الدولي على دعم أمريكا للاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التغول الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، محذرة من إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ مزيد من القرارات في المرحلة المقبلة لمساندة اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك كله على حساب حقوق الشعب وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.







وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة في وجه تعديات إدارة ترامب على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه، بهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة لصالح الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.





ولفتت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التهويدية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بدعم غير محدود من إدارة ترامب، مشيرة إلى أن هذا التحالف والاحتضان والكرم الأمريكي لنتنياهو يتعزز ويتعمق على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.



