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لافروف: لا نرى موقفا واضحا للولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "ستارت"

لافروف: لا نرى موقفا واضحا للولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "ستارت"

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا ترى موقفا واضحا من الولايات المتحدة على اقتراحها بتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل من أجل تمديد هذه المعاهدة .

وقال لافروف - خلال كلمة له أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، اليوم الاثنين - إن "الوضع بشأن الحد من الأسلحة خطير وسلبي بشكل كبير ; فالولايات المتحدة انسحبت من معاهدة أنظمة الدفاع الصاروخية في مطلع الألفية الثانية ومن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مؤخرا; ومن ثم أصبح مصير معاهدة " ستارت -3" موضع شك".

وأضاف: "نحن نؤيد تمديد صلاحية هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى، ولكننا لا نرى رد فعل واضح على هذا الاقتراح من الولايات المتحدة".


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