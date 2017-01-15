لافروف: لا نرى موقفا واضحا للولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "ستارت"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا ترى موقفا واضحا من الولايات المتحدة على اقتراحها بتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل من أجل تمديد هذه المعاهدة .

وقال لافروف - خلال كلمة له أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، اليوم الاثنين - إن "الوضع بشأن الحد من الأسلحة خطير وسلبي بشكل كبير ; فالولايات المتحدة انسحبت من معاهدة أنظمة الدفاع الصاروخية في مطلع الألفية الثانية ومن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مؤخرا; ومن ثم أصبح مصير معاهدة " ستارت -3" موضع شك".

وأضاف: "نحن نؤيد تمديد صلاحية هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى، ولكننا لا نرى رد فعل واضح على هذا الاقتراح من الولايات المتحدة".



