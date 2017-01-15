أمريكا تكثف من عمليات إعادة اللاجئين للمكسيك

قال مسؤول بدائرة الهجرة في المكسيك يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ضاعفت عدد اللاجئين الذين تعيدهم لبلاده يوميًا من مدينة إلباسو في ولاية تكساس الأمريكية في أول مؤشر على أن الولايات المتحدة بدأت في اتخاذ إجراءات بعد اتفاق أبرمته المكسيك الأسبوع الماضي لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية.







وقال لويس كارلوس كانو المتحدث باسم دائرة الهجرة في منطقة سيوداد خواريز المكسيكية المقابلة لمدينة إلباسو الأمريكية على الحدود إن نحو مئتي لاجئ يعودون يوميًا منذ يوم الخميس ارتفاعًا من مئة في السابق.





وخضعت المكسيك لضغوط من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي ووافقت على توسيع نطاق برنامج يجبر طالبي اللجوء لأمريكا، وأغلبهم من أمريكا الوسطى، الذين يصلون للحدود الجنوبية للولايات المتحدة البقاء في المكسيك انتظارًا لنتيجة فحص طلبات لجوئهم.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن الاتفاق يتضمن أيضًا خطة لتصنيف المكسيك "دولة ثالثة آمنة" يمكن لطالبي اللجوء الذهاب إليها بدلًا من الولايات المتحدة إذا لم تفعل المكسيك ما يكفي للحد من عدد المهاجرين المتجهين لبلاده بحلول منتصف يوليو (تموز).





وردًا على سؤال عما إذا كان هذا التوجه ضمن الخطة قال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز "هذا صحيح بالقطع.. وهذا ما سيحدث".