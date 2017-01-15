الكشف عن مخطط لبناء استيطاني جديد بالضفة الغربية

أعلنت لجنة "إعمار الخليل" ، اليوم /الثلاثاء، أن أحد المواقع الخاصة بالمستوطنين " المتدينين " نشر على الإنترنت مخططا لبناء استيطاني يعتزم المستوطنون إقامته على بناء يشتمل على عدة محال تجارية موجودة على مدخل " سوق القصبة " بمدينة الخليل ، جنوب الضفة الغربية.

وأضافت اللجنة - في بيان صحفي اليوم - أنه من خلال الصور التي وردت في مقطع "فيديو" بثه المستوطنون بهدف جمع التبرعات لإقامة هذا البناء الاستيطاني يظهر سوق الجملة، حيث نصب المستوطنون خياما فيه ، وعرضوا صورا لمخططهم الاستيطاني هناك.

يذكر أن لجنة "إعمار الخليل " كانت قد كشفت خلال يونيو الجاري عدة انتهاكات وتعديات استيطانية على محال تجارية .

وعلى صعيد آخر، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في منطقة "باب الزاوية " وسط مدينة الخليل ، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، مما تسبب في إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.



