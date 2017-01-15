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المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى أمريكا

المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى أمريكا

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توجه كبير مبعوثي كوريا الجنوبية النوويين لي دو-هون، إلى الولايات المتحدة، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية.

وأكد لي، الحاجة إلى استئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن أكثر من أي وقت مضى، لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وقال "سنبذل أقصى جهد لنا لاستئناف المحادثات من خلال حشد كل الجهود الدبلوماسية الممكنة".

ولفت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، من المتوقع أن يزور كوريا الشمالية في الأسبوع الجاري، فضلاً عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية في أواخر يونيو الجاري.



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