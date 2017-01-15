قتيل و24 مصابًا في تفجير حافلتين في كركوك بالعراق

قال مسؤولون إن شخصًا قتل وأصيب 24 على الأقل يوم الخميس إثر انفجار قنبلتين في حافلتين مكتظتين في مدينة كركوك العراقية الغنية بالنفط.

وقالت مصادر في الشرطة لرويترز إن العبوتين الناسفتين انفجرتا لدى عبور الحافلتين بوسط المدينة نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ووصف الجيش العراقي التفجيرين بأنهما عمل إرهابي.

وشن تنظيم "داعش" سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف إضعاف حكومة بغداد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 أعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد لكن مقاتليه أعادوا تجميع صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الشرقي، والتي تمتد من محافظة ديالى، على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وصولًا إلى جنوب كركوك.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز بأن أربعة من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية لقوا حتفهم يوم الثلاثاء بعد انفجار قنبلة إلى الجنوب الغربي من كركوك.

كما فتح مسلحون مجهولون النار يوم الإثنين على قرية على بعد 65 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من كركوك فقتلوا ثلاثة من السكان.