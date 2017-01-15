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تحطم مقاتلة روسية في شمال القوقاز أثناء برنامج تدريبى

تحطم مقاتلة روسية في شمال القوقاز أثناء برنامج تدريبى

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم الثلاثاء أن طائرة حربية روسية من طراز (سوخوي-25 يو.بي.) تحطمت في شمال القوقاز.

ونقلت الوكالة عن مصدر - لم تكشف عن هويته - القول إن طاقم الطائرة خرج منها في اللحظات الأخيرة قبل تحطمها، لكن لم يتم العثور عليهم فور وقوع الحادث، والذي لم تعلن أسبابه بعد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سقوط المقاتلة الروسية حدث في مكان خال من السكان دون أضرار، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحلق دون ذخائر.

وقالت الوزارة - في بيان "تحطمت اليوم طائرة هجوم من طراز (سوخوي-25 او بي.) خلال القيام بتحليق تدريبي في إقليم ستافروبل. وفي الوقت الحالي الخبراء يقومون بعملية البحث عن الطيارين الاثنين".

وأشارت إلى أن "التحليق كانت ينفذ دون ذخيرة"، مؤكدا أن "الطائرة سقطت في مكان خال من السكان ولا أضرار".


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