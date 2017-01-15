مقتل 7 أشخاص في حادث تحطم طائرة في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، مقتل 7 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة سياحية بالقرب من العاصمة مانيلا. وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم/الاثنين/ أن الحادث نتج عنه اشتعال النيران ما دفع قوات الإطفاء إلى المسارعة في محاولة السيطرة عليه.



وصرحت هيئة الطيران المدني الفلبينية بأن الطائرة، التي كانت في مهمة إجلاء طبي في إحدى البلدات جنوبي العاصمة، اختفت من على أجهزة الرادار لأسباب غير معلومة في نفس توقيت الحادث.

وأوضحت روسيا اليوم أنه تم العثور حتى الآن على 7 جثث ومن المرجح أن الشخص الآخر الذي كان على متن الطائرة معهم قد قoتل كذلك في الحادث.



