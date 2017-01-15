المحكمة العليا في لندن ترفض طعنا على قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان

رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم/الجمعة طعنًا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.



وقال أعلى قاضٍ في انجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن.



