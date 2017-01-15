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المحكمة العليا في لندن ترفض طعنا على قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان

المحكمة العليا في لندن ترفض طعنا على قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان

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رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم/الجمعة طعنًا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال أعلى قاضٍ في انجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن.


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