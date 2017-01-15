تاريخ النشر
رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم/الجمعة طعنًا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال أعلى قاضٍ في انجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن.
تاريخ النشر
رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم/الجمعة طعنًا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال أعلى قاضٍ في انجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن.
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المحكمة العليا في لندن ترفض طعنا على قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان
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