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بابا الفاتيكان يأسف لاتساع الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء

بابا الفاتيكان يأسف لاتساع الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء

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أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد عن أسفه لاتساع الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء بجميع أنحاء العالم.

وقال البابا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - في تجمع بساحة القديس سانت بطرسبرج أقيم بهدف إلقاء الضوء على معاناة الفقراء، إنه من المؤسف أن الناس لا يقلقون بشأن فجوة الدخل المتسعة وجشع الأقلية الثرية الذي يفاقم معاناة الفقراء.

وكان البابا فرانسيس قد جعل من الاهتمام بمن يعيشون على هوامش المجتمع أولوية لسياسته الباباوية.


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