الجيش اللبناني يشكو لـ"اليونيفيل" إلقاء إسرائيل قنابل ضوئية داخل لبنان

تقدم الجيش اللبناني بشكوى لدى قيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام العاملة في منطقة الجنوب اللبناني"يونيفيل" على خلفية قيام القوات الإسرائيلية بإلقاء قنابل ضوئية داخل نطاق عدد من الأراضي اللبنانية قبل يومين.

وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية أن الجيش اعتبر أن هذا الإجراء الإسرائيلي خرقا بريا غير مبرر للحدود، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل توجهت إلى مكان إلقاء الشعلات المضيئة وأعدت تقريرا مفصلا حول الحادث، حيث تبين إن القنابل الضوئية سقطت داخل الحدود اللبنانية لمسافة تراوحت ما بين 400 إلى 800 متر.

على صعيد آخر .. قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي : إن القوات الدولية تتابع عن كثب التطورات في لبنان، مشددا على أهمية ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000).



