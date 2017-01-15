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بوتين: مضطرون للرد بطريقة مناسبة على تجارب الصواريخ الأمريكية

بوتين: مضطرون للرد بطريقة مناسبة على تجارب الصواريخ الأمريكية

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 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده كانت على حق بشأن انتهاك تجارب الصواريخ الأمريكية لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصير المدى, مؤكدا أن موسكو ستضطر للرد بطريقة مناسبة.

وقال بوتين, خلال المؤتمر الاقتصادي الشرقي في أقصى شرق روسيا, اليوم الخميس: "لقد لفت انتباهنا أكثر من مرة, أن منصات الإطلاق من طراز "إم كي41" الأمريكية ليست للاستخدام في منظومة الدفاع الصاروخي وحسب, وإنما لإطلاق صواريخ هجومية أيضا". 

 وأشار بوتين إلى أنه يفترض أن الأمريكيين ضللوا بلاده في هذا الموضوع, مؤكدا أن روسيا ستضطر للرد بشكل مناسب وبطريقة أو بأخرى. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 19 أغسطس الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كم, وذلك لأول مرة بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ في الثاني من الشهر الماضي.

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