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ترامب سيشارك في قمة الحلف الاطلسي بلندن

ترامب سيشارك في قمة الحلف الاطلسي بلندن

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أعلن البيت الابيض اليوم الجمعة ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيشارك في قمة الحلف الاطلسي والتي ستنعقد في العاصمة البريطانية لندن ديسمبر المقبل 

واضاف بيان للبيت الابيض ان الرئيس الامريكي سيزور لندن في الاول من ديسمبر ومن المقرر ان تستقبله الملكة اليزابيث الثانية.

وتنظم قمة الحلف الاطلسي يومي 3 و4 من ديسمبر المقبل قرب لندن وتتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الحلف.

وتتزامن زيارة ترامب مع الايام الاخيرة من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 12 ديسمبر والحاسمة في ملف بريكست. 

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