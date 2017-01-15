أبو الغيط يؤكد تضامن الجامعة العربية مع لبنان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تضامن الجامعة الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، محملا المجتمع الدولي مسئولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط يتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، ومشددا على أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج بالوضع عن السيطرة.

وأوضح المصدر أن الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمر لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.

وشدد المصدر المسئول على أن السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني وبالتالي فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.