"أبو الغيط" يتقدم بالعزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام، تقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وتوجه أبو الغيط لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وقيادة وشعباً بخالص التعازي وأصدق المواساة داعياً الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يلهمهم وكل محبيه الصبر والسلوان.



