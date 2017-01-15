قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد "أمر مرفوض"

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الاعتداء على سفارة البحرين في العراق "أمر مرفوض".

وقال قرقاش - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - إن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستويين القانوني والسياسي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" يوم الخميس.

ودعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.