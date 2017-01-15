الأمم المتحدة: باشليه ستلتقي مادورو وجوايدو في فنزويلا

قال بيان إن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستزور فنزويلا في الفترة من 19 وحتى 21 يونيو (حزيران) لإجراء محادثات منفصلة مع الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية.







وأعلن جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد مما أثار أزمة سياسية واقتصادية في فنزويلا.





وقالت باشليه في خطاب ألقته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس (آذار) إن قوات الأمن في فنزويلا، التي تدعمها جماعات مسلحة موالية للحكومة، أخمدت احتجاجات سلمية بالقوة المفرطة والقتل والتعذيب.





وأصدر مكتبها بيانًا يوم الجمعة قال فيه "باشليه سوف تتواصل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة ومع أقاربهم. وستتواصل أيضًا مع ممثلين عن المجتمع المدني وأفراد من مجتمع الأعمال والنقابات العمالية والقيادات الدينية وأكاديميين".