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الجيش اليمني يعلن مقتل واصابة 18 حوثيًا في كمين شمالي الضالع عدن

الجيش اليمني يعلن مقتل واصابة 18 حوثيًا في كمين شمالي الضالع عدن

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أعلن الجيش اليمني مقُتل وجُرح 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين من الجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع في جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري - بحسب ما ذكره موقع (سبتمبرنت) الإلكتروني الحكومي اليمني - "إن مقاتلين من الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل والحمراء شمالي منطقة مريس وباغتتها بهجوم مفاجئ أسفر عن مصرع عشرة من عناصر الميليشيا وجرح ثمانية آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار".


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