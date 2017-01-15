اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

سفير الإمارات بالسودان يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

سفير الإمارات بالسودان يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

تاريخ النشر

أكد سفير دولة الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي متانة وعمق العلاقات بين بلاده والسودان.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) عن سفير الإمارات قوله - لدى افتتاحه مساء يوم الخميس في مقر نادي الهلال في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم معرض صور (تسامح الإمارات) للفنان التشكيلي الإماراتي حامد العلي - إن علاقات الإمارات مع السودان راسخة وقوية في كافة المجالات، مؤكدًا دعم بلاده للسودان، وهو يمر بعهد جديد.

وأشار إلى أن افتتاح المعرض يأتي في إطار تمتين العلاقات بين الإمارات والسودان، في المجال الثقافي والاجتماعي وضمن مبادرة (عام التسامح).

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content