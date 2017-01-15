سفير الإمارات بالسودان يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

أكد سفير دولة الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي متانة وعمق العلاقات بين بلاده والسودان.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) عن سفير الإمارات قوله - لدى افتتاحه مساء يوم الخميس في مقر نادي الهلال في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم معرض صور (تسامح الإمارات) للفنان التشكيلي الإماراتي حامد العلي - إن علاقات الإمارات مع السودان راسخة وقوية في كافة المجالات، مؤكدًا دعم بلاده للسودان، وهو يمر بعهد جديد.

وأشار إلى أن افتتاح المعرض يأتي في إطار تمتين العلاقات بين الإمارات والسودان، في المجال الثقافي والاجتماعي وضمن مبادرة (عام التسامح).