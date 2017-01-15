ميركل: رفع العقوبات عن روسيا مشروط بعودة السيادة الأوكرانية على القرم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم /الثلاثاء، إنه لن يتم رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلا إذا تم إعادة السيادة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.







وأضافت ميركل أنها بحثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي - الذي يزور برلين حاليا - اتفاقية مينسك ،قائلة: "طالما لم يتم إحراز أي تقدم على هذه الجبهة, فلا يمكن رفع العقوبات، ويمكن رفع العقوبات المتعلقة بشبه جزيرة القرم فقط إذا عادت القرم إلى أوكرانيا مرة أخرى".





يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014، كما تدعم موسكو عناصرا انفصالية شرقي أوكرانيا.







