"الفاينانشيال تايمز" تحذر ناخبي "المحافظين" من المجازفة بمستقبل البلاد

رأت الفاينانشيال تايمز البريطانية أن حزب المحافظين الحاكم في حاجة ماسة إلى نقاش مخلص حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).







واستهلت الصحيفة افتتاحية لها بالقول إن تعريف الجنون كما وضعه أينشتاين هو القيام بنفس الأخطاء وانتظار نتائج مختلفة.





وأشارت إلى استراتيجيات العديد من المرشحين البارزين لقيادة حزب المحافظين, قائلة إنها تفضي إلى نسخة أسوأ من تلك التي انتهجتها رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي وآلت إلى الفشل.





ودعت الفاينانشيال تايمز أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 120 ألفا إلى توخي الحذر من الوقوع في فخ الوعود الخيالية, محذرة من أنهم بذلك يجازفون بتعريض حزبهم وبلدهم كليهما لخطر الانزلاق لأزمة أكثر عمقا.





وقالت إن نسخة بريكست التي ينتهجها صقور المحافظين من أمثال بوريس جونسون ودومينيك راب وأندريا ليدسوم تعيد إلى الأذهان التصورات الساذجة لذلك البريطاني الذي يعيش في الخارج ويعتقد أن مجرد الصراخ والصوت العالي يكفي لإفهام الأجانب.