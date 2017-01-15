نصرالله يهدد باستهداف عمق إسرائيل في حال شنت هجوما آخر

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الإثنين باستهداف عمق إسرائيل في حال شنت هجوماً آخر ضد حزب الله ولبنان، غداة قصفه لآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.



وقال نصرالله "اذا اعتديتم علينا فإن جنودكم ومستعمراتكم وفي عمق العمق ستكون في دائرة الاستهداف والرد"، مضيفاً في حال حصول"أي عدوان على لبنان، لن يكون هناك أي شيء اسمه حدود دولية".

وأتى رد الحزب الأحد بعد اسبوع من التوتر اثر مقتل إثنين من عناصره في غارة إسرائيلية قرب دمشق واتهامه لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله في بيروت