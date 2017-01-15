عمدة لندن ينتقد ترامب للعبة الجولف اثناء اعصار دوريان

انتقد عمدة لندن، صادق خان، الرئيس ترامب بسبب لعبه للجولف في الوقت الذي كان فيه الإعصار دوريان في عدة ولايات أمريكية.

وقال خان لبوليتيكو "من الواضح أنه مشغول بالتعامل مع إعصار في ملعب الجولف."

تبادل ترامب وخان الانتقادات لبعضهما البعض منذ تولي ترامب منصبه في عام 2017 ، حيث انتقد عمدة لندن الرئيس الأمريكي باعتباره "صبي الملصقات العالمي للقومية البيضاء" في مقال باحد الصحف.

وقال خان لسياسة بوليتيكو: أن ترامب "هو رجل يضخم التغريدات العنصرية ؛ يضاعف تغريدان الفاشيين. يقول أشياء مرفوضة بعمق. إذا لم أقف واشير لذلك، فأعتقد أنني أؤدي ضررًا لسكان لندن الذين اختاروني رئيسًا للبلدية ".

وكان ترامب قد امضي يوم العمال في زيارة نادي ترامب الوطني للجولف في فرجينيا، في الوقت الذي استعدت فيه عدة ولايات جنوبية لإعصار دوريان، الذي وصل يوم الأحد إلى الفئة 5 - وهو أعلى مستوى ممكن - لكنه تم تخفيضه إلى فئة 4.

وقد غاب الإعصار عن بورتوريكو والجزء الجنوبي من فلوريدا لكنه دمر جزر البهاما ويتأثر بأجزاء من الساحل الشرقي.



حذر المسؤولون الفيدراليون من أن رياح قوية ستؤثر على كاروليناس وجورجيا في بداية هذا الأسبوع.

وكان ترامب قد اعلن حالة الطوارئ لجورجيا يوم الأحد مع استمرار إعصار دوريان في الاتجاه إلى الولايات المتحدة في فلوريدا ونورث كارولينا وكارولينا الجنوبية في حالات الطوارئ قبل هجوم العاصفة.

وقد تم الإبلاغ عن وفاة صبي يبلغ من العمر 8 أعوام في جزر البهاما كأول حالة وفاة جراء الإعصار.