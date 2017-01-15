9.2 مليار دولار خسائر إيران جراء السيول

أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية محمد باقر نوبخت،اليوم/ الإثنين، أن حجم أضرار البُنى التحتية والأصول المملوكة للمدنيين جراء السيول التي ضربت مناطق إيران في مارس الماضي تقدر بـ 38 تريليون ريال (أي ما يعادل 9.4 مليار دولار).

وأوضح نوبخت - في كلمة له بمراسم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المناطق المنكوبة من قبل القطاع المصرفي بواقع 3 تريليون ريال- أن الحكومة خصصت 35 تريليون ريال بهدف تعويض المتضررين.

وأضاف محمد باقر نوبخت" أن مجلس الوزراء أقر في جلسته امس مبلغ 39 تريليون ريال لإعادة اعمار البنى التحتية و15 تريليون ريال لاعادة تأهيل مناطق بالمدن والقرى و14 تريليون ريال لتصليح قطاعي المياه والصرف الصحي والكهرباء المتضررة من السيول.



