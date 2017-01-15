الولايات المتحدة تطلب رسميًا من بريطانيا تسلم جوليان أسانج

قدمت الولايات المتحدة طلبًا رسميًا للحكومة البريطانية لتسلم جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" لمحاكمته باتهامات ذات صلة بالتجسس ونشر معلومات أمنية أمريكية حساسة.







وكان أسانج قد اعتقل في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن في شهر أبريل الماضي وكان أمام الولايات المتحدة نحو 65 يومًا أو حتى منتصف يونيو الجاري لتقديم المستندات الكاملة الخاصة بطلب تسلمه.





ووجه المحققون الأمريكيون سابقًا لأسانج اتهامًا واحدًا رئيسيًا بشأن الاختراق الإلكتروني للأجهزة الأمنية الأمريكية، غير أنه في الشهر الماضي أضافوا 17 اتهامًا جديدًا، من بينها ما يقع تحت طائلة قانون مكافحة التجسس بسبب التشجيع على وتلقي، ونشر معلومات دفاعية وأمنية بالاتفاق مع المحلل الاستخباراتي الأمريكي السابق تشيلسي مانينج.





وتتضمن هذه الاتهامات ما يفيد بأن أسانج قام بالكشف عن معلومات سرية، عن طريق مانينج، لها صلة بحرب العراق، والمراسلات الدبلوماسية للخارجية الأمريكية، ومعلومات لها علاقة بمعتقلي سجن جوانتانامو.