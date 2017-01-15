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الحريرى يطلب من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير

الحريرى يطلب من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير

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طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، ورد إسرائيل باطلاق النار.

وأجرى الحريري، خصم حزب الله السياسي الأبرز في لبنان، وفق بيان صادر عنه، "اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية".


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