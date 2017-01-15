ارتفاع حصيلة وفيات التهاب الدماغ بالهند إلى 66 طفلا

أعلن مسئولون بالهند اليوم السبت ارتفاع حصيلة وفيات متلازمة التهاب الدماغ الحاد إلى 66 طفلا فى منطقة "مظفر بور" بولاية "بيهار" شمال شرقي البلاد .







وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن 55 طفلا لقوا حتفهم في مستشفى شري كريشنا الجامعي، بينما توفى 11 آخرون في مستشفى كيجريوال الخاصة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز أكثر من 130 حالة بمستشفيات المنطقة بسبب هذا المرض.





وأضافت الشبكة أن إحدى الإدارات في "مظفر بور" أعلنت أمس /الجمعة/ إغلاق المدارس أمام الأطفال دون سن الثامنة حتى الـ22 من الشهر الجاري، بينما ستتاح فترة التعليم لما هم فوق سن الثامنة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.





يذكر أن التهاب الدماغ الحاد غالبا ما يصاب به الأشخاص في أعمار مبكرة، ويبدأ عادة بارتفاع الحرارة والصداع، حيث حصد أعمار العديد من أطفال "مظفر بور" على مدار الأسابيع الماضية.







