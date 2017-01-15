روسيا والهند يؤكدان الالتزام بعدم التدخل في شئون الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التزامهما بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وذكر بيان في ختام لقاء بوتين ومودي - اليوم /الأربعاء - على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، أن روسيا والهند يدعوان إلى زيادة تعزيز التعددية، من خلال الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشئون العالمية.

كما شدد الطرفان - في البيان - على سيادة القانون الدولي والتزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وكانت روسيا والهند - بعد لقاء الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي - قد أبرمتا عددا من الاتفاقيات الثنائية واعتمدتا استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، كما أبرم الطرفان اتفاقية حكومية بشأن التعاون في مجال الإنتاج المشترك لقطع غيار وأجزاء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية (السوفيتية سابقا).



