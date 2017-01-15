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روسيا تعيد لاوكرانيا 3 سفن عسكرية كانت تحتجزها منذ سنة

روسيا تعيد لاوكرانيا 3 سفن عسكرية كانت تحتجزها منذ سنة

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أعلنت روسيا أنها سلمت اوكرانيا ثلاث سفن عسكرية كانت احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري وذلك قبل ثلاثة أسابيع على قمة تهدف الى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق اوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان اليوم -"تم تسليم اوكرانيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الاوكرانية قامت بانتهاك الحدود "المائية" الروسية في نوفمبر 2018 خلال استفزاز متعمد لكييف في مضيق كيرتش واحتجزتها قوات الامن الروسية اثر ذلك".

ولم تؤكد السلطات الأوكرانية تسلم السفن بعد.


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