ترامب يختار مارك إسبر وزيرا للدفاع بدلا من باتريك شاناهان

قال الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, اليوم الثلاثاء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد , باتريك شاناهان, قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم، مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب.







وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدما في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته".





وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع, بدلا من باتريك شانهان.