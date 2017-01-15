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نيوزيلندا تعلن سحب قواتها من العراق بحلول يونيو 2020

نيوزيلندا تعلن سحب قواتها من العراق بحلول يونيو 2020

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تعتزم  نيوزيلندا سحب قوات بلادها من العراق بحلول يونيو 2020، لتنهي بذلك مهمة مساعدة تدريب قوات الدفاع العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

 وقالت  رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن  - في مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين- "على مدى الـ 12 شهرا القادمة ستكون نيوزيلندا قادرة على إنهاء هذا الالتزام وإتمامه"، مضيفة أن عدد القوات سيخفض إلى 75 كحد أقصى بحلول يوليو المقبل، وإلى 45 اعتبارا من يناير القادم ، قبل أن تنتهي المهمة بحلول يونيو 2020.

 وتوفر القوات تدريبا على مهارات الأسلحة الأساسية، فضلا عن الدعم الطبي واللوجستي لقوات الأمن العراقية في معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

 وكان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات النيوزيلندية بالعراق في مايو 2017، لكن الحكومات المتعاقبة مددت الموعد، وفي العام الماضي مدد أرديرن نشر القوات المسلحة في العراق وأفغانستان حتى يونيو 2020. 

كما أوضحت أرديرن أن بلادها ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 11 فردا من 13 فردا، لكن القوات ستبقى حتى ديسمبر 2020 لدعم تدريب ضباط الجيش الأفغاني.


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