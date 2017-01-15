الاتحاد الأوروبي: بعثة تضم 28 عضوا لمراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية

أعلنت ماري فيوليت سيزار، نائب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، عن تخصيص بعثة تضم 28 مراقبا ستكون مهمتها مراقبة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية.

وأوضحت سيزار - في تصريح إعلامي اليوم /الأربعاء - أن البعثة مكونة من عشرة خبراء في مجال الانتخابات وفدوا إلى تونس في 23 أغسطس الماضي، فضلا عن 28 مراقبا سيعملون على المدى الطويل وتم نشرهم أمس في جميع الولايات، و28 مراقبا آخرين سيعملون على المدى القصير وسيتم نشرهم في كافة ارجاء البلاد اعتبارا من اليوم وحتى 13 سبتمبر الجاري لمراقبة حملة الانتخابات.

ونوهت إلى أن هذه العملية ستتكرر مع الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 6 أكتوبر القادم، ومع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبالنسبة لمراقبة عملية الاقتراع، أوضحت سيزار أنه سيتم تعزيز فريق بعثة مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي ب30 دبلوماسيا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك من دبلوماسيين من سويسرا وكندا يعملون بتونس.



