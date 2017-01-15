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إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية ببغداد عقب اندلاع حريق

إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية ببغداد عقب اندلاع حريق

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية - اليوم /الأحد - أنه تم إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية بالعاصمة بغداد، بعد اندلاع حريق في مقرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان اليوم إن فرق الدفاع المدني تحاول الآن إطفاء الحريق الذي نشب في الطابق الثاني بالسفارة الرومانية ببغداد، مؤكدا أنه تم إخلاء الموظفين".

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تؤكد فرق الدفاع المدني أن غالبيتها ناتج من حدوث ماس كهربائي.


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