الدفاع العراقية: تدمير مقر لداعش بديالي غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، تدمير مقر تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة ديالى غربي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان لها بإن "القوات الأمنية تمكنت بناء على معلومات استخباراتية من مداهمة وتدمير مضافة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة العظيم بمدينة ديالى العراقية"، مشيرة "إلى ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة وقذائف الهاون وملابس عسكرية لداعش داخل المضافة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية - في وقت سابق - انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" بصحراء محافظة الأنبار ومناطق ديالى، وذلك للقضاء على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي وإنهاء تهديده للبلاد.



