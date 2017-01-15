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النواب البريطانيون يرفضون دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

النواب البريطانيون يرفضون دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

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رفض النواب البريطانيون اليوم الأربعاء دعوة رئيس الوزراء, بوريس جونسون, لإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر المقبل وذلك بعد فشله في منع تمرير مشروع قانون ينص على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ذكرت الخبر شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم في نشرتها باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني, بوريس جونسون, قد دعا في وقت سابق اليوم لعقد انتخابات مبكرة يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر من العام الجاري.


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