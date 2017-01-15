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كوبا تدين قرار أمريكا بإدراجها على "القائمة السوداء" للإتجار بالبشر

كوبا تدين قرار أمريكا بإدراجها على "القائمة السوداء" للإتجار بالبشر

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دانت كوبا القرار الأمريكي بإدراجها ضمن قائمة الولايات المتحدة السوداء للإتجار بالبشر، معتبرة أن القرار غير أخلاقي وكاذب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل - قوله على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" اليوم الجمعة - "ندين هذا الاتّهام غير الأخلاقي والكاذب والمنحرف".

من جانبه، أكد وزير خارجيته برونو رودريجيز رفضه تقييم الولايات المتّحدة التعسّفي وأحادي الجانب الذي يضع كوبا في أسوأ فئة من تقريرها عن الإتجار بالبشر.

وقال الوزير الكوبي إن واشنطن لا تملك السلطة الأخلاقية لتقييم الدول أو تصنيفها.. وإدراج كوبا في هذه القائمة السوداء، هو تشهير آخر لتبرير إجراءات عدائية جديدة.

جدير بالذكر أن اللائحة السوداء الأمريكية تضم دولًا أخرى من بينها الصين، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.

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