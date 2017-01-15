اسرائيل تؤكد انها نفذت هجمات ضد مواقع عسكرية في سوريا

أكد الجيش الاسرائيلي انه نفّذ هجمات ضد مواقع عسكرية في دمشق الأربعاء، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل قبل يوم.

وقال الجيش الاسرائيلي في تغريدة على حسابه في تويتر "نفذنا للتو هجمات واسعة النطاق على أهداف لفيلق القدس الايراني والقوات المسلحة السورية في سوريا ردا على الصواريخ التي أطلقت على اسرائيل من قبل قوة ايرانية في سوريا".

وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية ان الدفاعات الجوية السورية اسقطت ليل الثلاثاء الأربعاء "أهدافاً معادية" عدة جنوب دمشق، من دون إضافة أي تفاصيل او توجيه أصابع الاتهام.