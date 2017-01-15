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رئيس وزراء الهند يتعهد بدعم سريلانكا بعد تفجيرات عيد الفصح

رئيس وزراء الهند يتعهد بدعم سريلانكا بعد تفجيرات عيد الفصح

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 تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي, اليوم الأحد, بدعم سريلانكا, التي تم استهدافها من خلال تفجيرات عيد الفصح, في أبريل الماضي.

 وشدد مودي- خلال زيارته لإحدى الكنائس في سريلانكا, حيث صلى ووضع إكليلا من الزهور- على أن بلاده تدعم سريلانكا, التي يثق في قدرتها على مواجهة أعمال الإرهاب, حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية. وتأتي زيارة مودي لسريلانكا, عقب زيارة لجزر المالديف في إطار جولته الخارجية الأولى, منذ إعادة انتخابه, والتي يسعى من خلالها لمجابهة تنامي نفوذ الصين في المنطقة, في إطار سياسته (الجوار أولا). 



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