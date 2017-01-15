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الرئيس التونسي المؤقت يبحث مع رئيس الحكومة المفوض استعدادات للانتخابات

الرئيس التونسي المؤقت يبحث مع رئيس الحكومة المفوض استعدادات للانتخابات

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 بحث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان, مستجدات الوضع العام بالبلاد, وآخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين اليوم /الثلاثاء/ بقصر قرطاج, حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد فوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا لحين الانتهاء من الحملة الانتخابية, باعتباره مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.


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